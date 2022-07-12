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Ру Тат
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Происшествия
12 июля 2022  08:07
Полина Шевчук

Ночью у стадиона «Ак Барс Арена» в Казани легковушка съехала в воду и утонула

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Ночью у стадиона «Ак Барс Арена» в Казани легковушка съехала в воду и утонула
пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

В первом часу ночи пришло сообщение, что возле стадиона «Ак Барс Арена» в Казани неподалеку от моста машина съехала в воду и утонула.

 

Фото: ©  ГУ МЧС России по РТ

В автомобиле, по словам звонивших, людей не было, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

 

Фото: ©  ГУ МЧС России по РТ

На месте спасатели развернули водолазный пост, осмотрели затонувший автомобиль и с помощью буксировочных тросов вытащили его на берег.

 

Фото: ©  ГУ МЧС России по РТ

Не исключено, что владелец «Лады» забыл поставить машину на стояночный тормоз и она скатилась со склона в воду.
 

 

#утонул автомобиль #МЧС РТ
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