Ночью у «Макдональдса» рядом с казанским вокзалом произошел пожар

Ночью по номеру вызова пожарной охраны 101 сообщили о возгорании около «Макдональдса» на улице Саид-Галеева. На улице около здания ресторана загорелась рекламная вывеска.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Сотрудники «Макдональдса» потушили возгорание площадью 4 квадратных метра до прибытия пожарных. Кроме того, из ресторана эвакуировались шесть работников фастфуда.

В результате случившегося никто не пострадал. Причина пожара выясняется, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.