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Ру Тат
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Происшествия
13 апреля 2022  07:44
Павел Климчак

Ночью у «Макдональдса» рядом с казанским вокзалом произошел пожар

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Ночью по номеру вызова пожарной охраны 101 сообщили о возгорании около «Макдональдса» на улице Саид-Галеева. На улице около здания ресторана загорелась рекламная вывеска.

 

Фото: © ГУ МЧС России по РТ 

Сотрудники «Макдональдса» потушили возгорание площадью 4 квадратных метра до прибытия пожарных. Кроме того, из ресторана эвакуировались шесть работников фастфуда.

В результате случившегося никто не пострадал. Причина пожара выясняется, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

#пожар #макдоналдс
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