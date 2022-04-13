Ночью у «Макдональдса» рядом с казанским вокзалом произошел пожар
Ночью по номеру вызова пожарной охраны 101 сообщили о возгорании около «Макдональдса» на улице Саид-Галеева. На улице около здания ресторана загорелась рекламная вывеска.
Сотрудники «Макдональдса» потушили возгорание площадью 4 квадратных метра до прибытия пожарных. Кроме того, из ресторана эвакуировались шесть работников фастфуда.
В результате случившегося никто не пострадал. Причина пожара выясняется, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.