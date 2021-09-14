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Ру Тат
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14 сентября 2021  07:57
Полина Шевчук

Ночью у магазина в Казани подожгли иномарку из Башкирии, авто сгорело

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Ночью у магазина в Казани подожгли иномарку из Башкирии, авто сгорело

В 2.31 на единый номер вызова экстренных служб 112 пришло сообщение, что на улице Сыртлановой у дома №8 горит авто. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

 

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

На месте пожарных встретили очевидцы. К моменту их прибытия огонь полностью охватил автомобиль KIA с башкирскими номерами, припаркованный возле магазина. Была угроза перекидывания огня на соседний автомобиль и фасад маркета.

 

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

В 2.45 возгорание было ликвидировано на площади 3 кв. метра. Машина почти полностью сгорела.

 

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ


Предварительно установлено, что причиной пожара стал поджог.

 

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

 

#МЧС РТ #сгорел автомобиль
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