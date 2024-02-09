Ночью средства ПВО уничтожили 19 украинских дронов над Россией

Российские средства ПВО уничтожили и перехватили за ночь 19 БПЛА над Курской, Брянской и Орловской областями, Краснодарским краем, акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны России.

Как передает РИА Новости, два беспилотника были перехвачены над Курской областью, пять – над Брянской, четыре – в Орловской области, еще два БПЛА были уничтожены в Краснодарском крае и шесть у Черного моря.

Накануне «Татар-информ» сообщал, что при обстреле села Ржевка Белгородской области со стороны ВСУ постадали пять человек.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых присутствует создание условий, гарантирующих безопасность самой России.