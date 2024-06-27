Ночью средства ПВО сбили украинские беспилотники над тремя регионами РФ

В ночь на 27 июня российские средства ПВО сбили украинские дроны над тремя регионами. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены четыре БПЛА над территорией Тверской, два БПЛА над территорией Московской и один БПЛА над территорией Белгородской областей», – уточнили в оборонном ведомстве.

По информации министерства, противник применял БПЛА самолетного типа.

Ранее в правительстве Тверской области указали, что в результате атаки никто не пострадал.