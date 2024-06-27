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СВО 27 июня 2024 08:28

Ночью средства ПВО сбили украинские беспилотники над тремя регионами РФ

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В ночь на 27 июня российские средства ПВО сбили украинские дроны над тремя регионами. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены четыре БПЛА над территорией Тверской, два БПЛА над территорией Московской и один БПЛА над территорией Белгородской областей», – уточнили в оборонном ведомстве.

По информации министерства, противник применял БПЛА самолетного типа.

Ранее в правительстве Тверской области указали, что в результате атаки никто не пострадал.

#спецоперация
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