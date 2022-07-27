Ночью спасатели в РТ помогли рыбакам из Ульяновска, на лодке которых заглох мотор

пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

В четвертом часу ночи на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение, что в Камско-Устьинском районе у села Кирельское на реке Мордовская нужна помощь людям на лодке.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, у троих жителей Ульяновска – 48,47 и 17 лет на лодке сломался мотор. Самостоятельно добраться до берега не могут.

Спасатели ЗПСО №1 помогли мужчинам, отбуксировав судно к берегу.

