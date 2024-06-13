Ночью силы ПВО уничтожили четыре беспилотника над двумя регионами РФ

Силы ПВО уничтожили ночью украинские беспилотники над Ярославской и Владимирской областями, сообщили в Минобороны России.

«Дежурными средствами ПВО три БПЛА уничтожены над территорией Ярославской области и один БПЛА уничтожен над территорией Владимирской области», – говорится в сообщении ведомства.

Ярославский губернатор Михаил Евраев указал в своем телеграм-канале, что дроны уничтожены на подлете к Ярославлю, разрушений и пострадавших нет.