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Ночью силы ПВО уничтожили четыре беспилотника над двумя регионами РФ
Силы ПВО уничтожили ночью украинские беспилотники над Ярославской и Владимирской областями, сообщили в Минобороны России.
«Дежурными средствами ПВО три БПЛА уничтожены над территорией Ярославской области и один БПЛА уничтожен над территорией Владимирской области», – говорится в сообщении ведомства.
Ярославский губернатор Михаил Евраев указал в своем телеграм-канале, что дроны уничтожены на подлете к Ярославлю, разрушений и пострадавших нет.
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