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СВО 26 мая 2024 08:50

Ночью силы ПВО сбили 13 украинских БПЛА над двумя российскими регионами

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Российские военнослужащие средствами противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 26 мая уничтожили 13 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над двумя российскими регионами. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, попытки киевского режима совершить террористические атаки по объектам на территории России пресечены в ночные часы.

«Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено десять БПЛА над территорией Курской области и три БПЛА над территорией Орловской области», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, жертв и разрушений в результате атаки ВСУ нет.

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