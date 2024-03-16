Ночью российские системы ПВО сбили 10 украинских ракет и беспилотников

Минувшей ночью российские системы ПВО сбили 10 украинских ракет и беспилотных летательных аппаратов, сообщает Минобороны РФ.

Так, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены: пять украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Курской области; три беспилотника, реактивный снаряд и ракета ТРК «Точка-У» над территорией Белгородской области.

Утром в районе 8 часов в воздухе над Белгородской областью ПВО сбили снаряды системы залпового огня RM-70 «Вампир», а спустя полчаса – два БПЛА.