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Ночью российские системы ПВО перехватили и уничтожили 17 беспилотников
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Минувшей ночью российские системы ПВО ликвидировали 17 украинских беспилотников, сообщает Минобороны РФ.
Дежурные средства противовоздушной обороны сбили 9 БПЛА над территорией Брянской области, 3 – над Курской областью, 2 беспилотника – в Белгородской области и еще 3 – в Калужской.
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