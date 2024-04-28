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СВО 28 апреля 2024 08:36

Ночью российские системы ПВО перехватили и уничтожили 17 беспилотников

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Минувшей ночью российские системы ПВО ликвидировали 17 украинских беспилотников, сообщает Минобороны РФ.

Дежурные средства противовоздушной обороны сбили 9 БПЛА над территорией Брянской области, 3 – над Курской областью, 2 беспилотника – в Белгородской области и еще 3 – в Калужской.

#беспилотники
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