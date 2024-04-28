Ночью российские системы ПВО перехватили и уничтожили 17 беспилотников

Минувшей ночью российские системы ПВО ликвидировали 17 украинских беспилотников, сообщает Минобороны РФ.

Дежурные средства противовоздушной обороны сбили 9 БПЛА над территорией Брянской области, 3 – над Курской областью, 2 беспилотника – в Белгородской области и еще 3 – в Калужской.