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Ночью российские ПВО уничтожили 47 украинских беспилотников
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Минувшей ночью Киев предпринял массовую атаку на объекты на территории РФ с использованием беспилотных летательных аппаратов, сообщает Минобороны.
Дежурные средства ПВО перехватили и ликвидировали 41 БПЛА в Ростовской области, три беспилотника в Волгоградской, два – в Курской, и еще один над Белгородом.
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