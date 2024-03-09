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СВО 9 марта 2024 08:31

Ночью российские ПВО уничтожили 47 украинских беспилотников

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Минувшей ночью Киев предпринял массовую атаку на объекты на территории РФ с использованием беспилотных летательных аппаратов, сообщает Минобороны.

Дежурные средства ПВО перехватили и ликвидировали 41 БПЛА в Ростовской области, три беспилотника в Волгоградской, два – в Курской, и еще один над Белгородом.

#спецоперация на Украине
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