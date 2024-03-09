Ночью российские ПВО уничтожили 47 украинских беспилотников

Минувшей ночью Киев предпринял массовую атаку на объекты на территории РФ с использованием беспилотных летательных аппаратов, сообщает Минобороны.

Дежурные средства ПВО перехватили и ликвидировали 41 БПЛА в Ростовской области, три беспилотника в Волгоградской, два – в Курской, и еще один над Белгородом.