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СВО 16 мая 2024 07:46

Ночью российские ПВО сбили два реактивных снаряда, ракету и 11 беспилотников ВСУ

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Минувшей ночью ВСУ вновь попытались совершить теракт на территории РФ, используя для этих целей беспилотники, тактический ракетный комплекс «Точка-У» и реактивные системы залпового огня «Ольха», сообщает Минобороны РФ.

Два снаряда РСЗО и ракета тактического комплекса, а также один беспилотник были сбиты в Белгородской области системами противовоздушной обороны. Шесть беспилотников ликвидировали над Крымом, два – в Тульской области и по одному в Брянской и Калужской областях.

#спецоперация на Украине
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