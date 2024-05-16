Ночью российские ПВО сбили два реактивных снаряда, ракету и 11 беспилотников ВСУ

Минувшей ночью ВСУ вновь попытались совершить теракт на территории РФ, используя для этих целей беспилотники, тактический ракетный комплекс «Точка-У» и реактивные системы залпового огня «Ольха», сообщает Минобороны РФ.

Два снаряда РСЗО и ракета тактического комплекса, а также один беспилотник были сбиты в Белгородской области системами противовоздушной обороны. Шесть беспилотников ликвидировали над Крымом, два – в Тульской области и по одному в Брянской и Калужской областях.