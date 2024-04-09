Ночью российские ПВО сбили четыре украинских беспилотника и ракету

Минувшей ночью российские ПВО ликвидировали четыре беспилотника ВСУ, а также сбили над Черным морем противокорабельную ракету «Нептун», сообщили в Минобороны РФ.

Два беспилотника были сбиты в Белгородской области, еще два – в Воронежской.