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Ночью российские ПВО сбили четыре украинских беспилотника и ракету
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Минувшей ночью российские ПВО ликвидировали четыре беспилотника ВСУ, а также сбили над Черным морем противокорабельную ракету «Нептун», сообщили в Минобороны РФ.
Два беспилотника были сбиты в Белгородской области, еще два – в Воронежской.
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