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СВО 14 февраля 2024 08:08

Ночью российские ПВО перехватили и уничтожили девять украинских БПЛА

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Сегодня ночью российские ПВО пресекли очереднукю попытку киевского режима совершить террористическую атаку c применением девяти БПЛА самолетного типа по объектам на территории России. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Отмечается, что над Белгородской областью уничтожены два беспилонтика, в Воронежской перехвачен и уничтожен один дрон, над акваторией Черного моря – 6 БПЛА.

Накануне в ведомстве указали, что российские подразделения успешно отразили более десяти атак противника на Донецком, Купянском и Краснолиманском направлениях.

Кроме того, подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю на Краснолиманском направлении, а бойцы «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции на Донецком направлении.

Специальная военная операция (СВО) началась 24 февраля 2022 года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Российские власти не раз заявляли, что спецоперация будет продолжаться до достижения поставленных целей.

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#спецоперация на Украине
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