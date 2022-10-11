news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
11 октября 2022  14:04
Павел Климчак

Ночью полиция задержала жительницу Казани, которая пыталась разгромить магазин

news_top_970_100

Накануне ближе к полуночи в полицию поступило сообщение о том, что на улице Ново-Азинской неадекватная женщина пытается разгромить магазин.

Стражи порядка прибыли на место и задержали 35-летнюю женщину, которая за это время успела повредить одно из окон супермаркета, а также две урны. В сам магазин ей не удалось попасть, так как он был закрыт. При этом в процессе она разбила себе нос.

Женщину госпитализировали в больницу, сейчас полицейские устанавливают сумму ущерба. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела, сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.

#магазин #задержание
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100