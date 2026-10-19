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Происшествия 19 октября 2026 08:56

Ночью над Татарстаном уничтожили вражеские БПЛА самолетного типа

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Вражеские БПЛА уничтожены в небе над Татарстаном минувшей ночью. Об этом сообщает Минобороны РФ. Всего прошедшей ночью над регионами России перехвачено и уничтожено 149 вражеских беспилотников.

«В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 149 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Орловской, Липецкой, Воронежской, Самарской, Ростовской областей, республик Татарстан, Удмуртия и Крым», – говорится в сообщении.

#минобороны рф #бпла #беспилотники
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