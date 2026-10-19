Ночью над Татарстаном уничтожили вражеские БПЛА самолетного типа

Вражеские БПЛА уничтожены в небе над Татарстаном минувшей ночью. Об этом сообщает Минобороны РФ. Всего прошедшей ночью над регионами России перехвачено и уничтожено 149 вражеских беспилотников.

«В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 149 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Орловской, Липецкой, Воронежской, Самарской, Ростовской областей, республик Татарстан, Удмуртия и Крым», – говорится в сообщении.