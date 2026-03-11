Ночью над соседней с Татарстаном Самарской областью сбили БПЛА

Ночью дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 185 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над регионами РФ, в том числе над территорией Самарской области. Об этом сегодня сообщили в Минобороны РФ.

Кроме того, БПЛА были сбиты над территорией Астраханской области, акваторией Азовского моря, территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской областей, Краснодарского края, Курской, Ростовской областей, Республики Крым, Саратовской областью и акваторией Черного моря.

В Татарстане с 2.54 по мск действует режим беспилотной опасности. Предупреждения о возможной атаке БПЛА в 4.40 по мск получили жители Нижнекамска, Елабуги и Набережных Челнов. МЧС рекомендовало спуститься в укрытия. В 6.19 по мск угроза атаки БПЛА на Закамье была отменена, режим беспилотной опасности сохраняется.