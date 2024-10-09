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СВО 9 октября 2024 08:23

Ночью над российскими регионами перехвачено и уничтожено 47 дронов самолетного типа

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Средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 47 украинских дронов над российской территорией, сообщило Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 47 украинских беспилотных летательных аппарата», – говорится в заявлении ведомства.

24 беспилотников сбиты над территорией Брянской области, 5 беспилотников уничтожены над территорией Белгородской области, по 2 беспилотника в Курской и Ростовской областях, один в Краснодарском крае и 13 над акваторией Азовского моря.

#спецоперация
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