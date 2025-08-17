Ночью над Россией уничтожили 46 украинских БПЛА

За ночь ПВО перехватила и уничтожила 46 украинских БПЛА над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи с 22.55 16 августа до 06.00 мск 17 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 46 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – говорится в заявлении.

По данным военного ведомства, 16 украинских дронов были уничтожены над Белгородской областью, 14 — над Нижегородской, девять — над Воронежской, три — над Брянской и по одному дрону над Курской, Орловской, Калужской и Смоленской областями.