news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
СВО 17 августа 2025 09:15

Ночью над Россией уничтожили 46 украинских БПЛА

Читайте нас в
Телеграм

За ночь ПВО перехватила и уничтожила 46 украинских БПЛА над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи с 22.55 16 августа до 06.00 мск 17 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 46 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – говорится в заявлении.

По данным военного ведомства, 16 украинских дронов были уничтожены над Белгородской областью, 14 — над Нижегородской, девять — над Воронежской, три — над Брянской и по одному дрону над Курской, Орловской, Калужской и Смоленской областями.

#атака БПЛА
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Дипломатическая победа России: итоги долгожданной встречи Путина и Трампа

Дипломатическая победа России: итоги долгожданной встречи Путина и Трампа

16 августа 2025
Встреча на Аляске: что пишут мировые СМИ о переговорах Путина и Трампа

Встреча на Аляске: что пишут мировые СМИ о переговорах Путина и Трампа

16 августа 2025