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СВО 17 октября 2024 08:52

Ночью над Орловской, Курской и Брянской областями сбили 13 беспилотников

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В течение прошедшей ночи российские силы ПВО уничтожили 13 украинских БПЛА самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Так, шесть дронов были уничтожены над территорией Орловской области, четыре – над территорией Курской области и три – над территорией Брянской области.

По словам губернаторов Брянской и Орловской областей Александра Богомаза и Андрея Клычкова, в результате никто не пострадал, разрушений нет.

#спецоперация
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