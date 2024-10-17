Ночью над Орловской, Курской и Брянской областями сбили 13 беспилотников

В течение прошедшей ночи российские силы ПВО уничтожили 13 украинских БПЛА самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Так, шесть дронов были уничтожены над территорией Орловской области, четыре – над территорией Курской области и три – над территорией Брянской области.

По словам губернаторов Брянской и Орловской областей Александра Богомаза и Андрея Клычкова, в результате никто не пострадал, разрушений нет.