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Ночью над Орловской, Курской и Брянской областями сбили 13 беспилотников
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В течение прошедшей ночи российские силы ПВО уничтожили 13 украинских БПЛА самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Так, шесть дронов были уничтожены над территорией Орловской области, четыре – над территорией Курской области и три – над территорией Брянской области.
По словам губернаторов Брянской и Орловской областей Александра Богомаза и Андрея Клычкова, в результате никто не пострадал, разрушений нет.
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