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Ночью над Курском и Курским районом сбили 12 беспилотников ВСУ
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Ночью над Курском и Курским районом сбиты 12 беспилотников, запущенных со стороны Украины, сообщает губернатор Роман Старвойт в своем Telegram-канале.
«Падение обломков зафиксировано в городской черте и селе Зорино», – пишет он.
Отмечается, что в результате происшествия никто из жителей не пострадал. Информации о разрушениях нет.
Специальная военная операция (СВО) на Украине проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей (в частности, официальные лица упоминали создание условий, гарантирующих безопасность самой России).
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