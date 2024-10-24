Ночью над Курской областью и Черным морем уничтожили семь украинских БПЛА

В течение прошедшей ночи российские силы ПВО уничтожили семь украинских беспилотников самолетного типа. Об этом заявили в Минобороны РФ.

«Пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории РФ», – указано в сообщении.

По данным оборонного ведомства, три украинских дрона уничтожены над акваторией Черного моря и четыре украинских беспилотника над территорией Курской области.

