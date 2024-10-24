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СВО 24 октября 2024 08:58

Ночью над Курской областью и Черным морем уничтожили семь украинских БПЛА

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В течение прошедшей ночи российские силы ПВО уничтожили семь украинских беспилотников самолетного типа. Об этом заявили в Минобороны РФ.

«Пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории РФ», – указано в сообщении.

По данным оборонного ведомства, три украинских дрона уничтожены над акваторией Черного моря и четыре украинских беспилотника над территорией Курской области.

#спецоперация
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