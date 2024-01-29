Ночью над Брянской областью уничтожили украинский беспилотник

Минобороны РФ заявило, что средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью.

«Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области», – указано в телеграм-канале ведомства.

Накануне губернатор области Вячеслав Гладков сообщал, что на окраине села Колотиловка ВСУ атаковали экскаватор с помощью дрона-камикадзе.

«В результате взрыва пострадал рабочий. У мужчины открытый перелом правой голени и рваная рана левой ноги. Вся необходимая медицинская помощь оказывается», – указал он.