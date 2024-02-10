Ночью над Брянской областью были сбиты пять беспилотников ВСУ

Сегодня ночью была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.

Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены три беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Брянской области.

Позднее губернатор области сообщил еще о двух сбитых БПЛА. Пострадавших и разрушений нет.