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СВО 10 февраля 2024 09:06

Ночью над Брянской областью были сбиты пять беспилотников ВСУ

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Сегодня ночью была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.

Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены три беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Брянской области.

Позднее губернатор области сообщил еще о двух сбитых БПЛА. Пострадавших и разрушений нет.

#беспилотники
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