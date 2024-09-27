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Происшествия 27 сентября 2024 08:30

Ночью на трассе под Зеленодольском сбили мужчину – он скончался в машине скорой помощи

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Накануне в поселке Нижние Вязовые Зеленодольского района сбили пешехода, который позже скончался.

Как сообщают в Госавтоинспекции РТ, 29-летний водитель «Лады» 14-й модели сбил 47-летнего пешехода, который шел по дороге без световозвращающих элементов.

Фото: © Госавтоинспекция РТ

От полученных травм пешеход скончался в карете скорой медицинской помощи.

Фото: © Госавтоинспекция РТ

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