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Ночью на трассе М7 в Татарстане «Приора» влетела в отбойник, водитель в больнице
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На 956-м километре трассы М7 в Мамадышском районе водитель автомобиля «Лада Приора» влетел в отбойник. Об этом «Татар-информу» рассказали очевидцы случившегося.
С их слов, водитель был один, с многочисленными травмами его увезли медики скорой помощи.
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