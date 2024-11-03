Ночью на трассе М7 в Татарстане «Приора» влетела в отбойник, водитель в больнице

На 956-м километре трассы М7 в Мамадышском районе водитель автомобиля «Лада Приора» влетел в отбойник. Об этом «Татар-информу» рассказали очевидцы случившегося.

С их слов, водитель был один, с многочисленными травмами его увезли медики скорой помощи.