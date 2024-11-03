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Происшествия 3 ноября 2024 16:00

Ночью на трассе М7 в Татарстане «Приора» влетела в отбойник, водитель в больнице

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На 956-м километре трассы М7 в Мамадышском районе водитель автомобиля «Лада Приора» влетел в отбойник. Об этом «Татар-информу» рассказали очевидцы случившегося.

С их слов, водитель был один, с многочисленными травмами его увезли медики скорой помощи.

#ДТП
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