Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Ночью на Профсоюзной в Казани Hyundai влетел в припаркованный BMW
Скопировать ссылку
Сегодня ночью на Профсоюзной улице в Казани водитель Hyundai столкнулся с припаркованным автомобилем марки BMW.
Как сообщили «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции, водитель Hyundai был трезв. Он получил ушиб головы. К счастью, обошлось без жертв.
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников
news_right_column_2_240_400