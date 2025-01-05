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Руc Тат
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Происшествия 5 января 2025 12:33

Ночью на Профсоюзной в Казани Hyundai влетел в припаркованный BMW

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Сегодня ночью на Профсоюзной улице в Казани водитель Hyundai столкнулся с припаркованным автомобилем марки BMW.

Как сообщили «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции, водитель Hyundai был трезв. Он получил ушиб головы. К счастью, обошлось без жертв.

#дтп в казани
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