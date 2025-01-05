Ночью на Профсоюзной в Казани Hyundai влетел в припаркованный BMW

Сегодня ночью на Профсоюзной улице в Казани водитель Hyundai столкнулся с припаркованным автомобилем марки BMW.

Как сообщили «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции, водитель Hyundai был трезв. Он получил ушиб головы. К счастью, обошлось без жертв.