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Ночью на пожаре в казанской многоэтажке погиб мужчина
Сегодня в районе часа ночи в доме №6 по улице Братьев Касимовых произошел пожар, в результате погиб мужчина. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Прибыв на место, пожарные выяснили, что в квартире на шестом этаже загорелись вещи. Позднее пожар удалось потушить на площади 5 квадратных метров. Эвакуация не проводилась.
К сожалению, в результате пожара погиб 54-летний мужчина. Что стало причиной возгорания – предстоит выяснить сотрудникам Госпожнадзора.
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