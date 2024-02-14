Ночью на пожаре в казанской многоэтажке погиб мужчина

Сегодня в районе часа ночи в доме №6 по улице Братьев Касимовых произошел пожар, в результате погиб мужчина. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Прибыв на место, пожарные выяснили, что в квартире на шестом этаже загорелись вещи. Позднее пожар удалось потушить на площади 5 квадратных метров. Эвакуация не проводилась.

К сожалению, в результате пожара погиб 54-летний мужчина. Что стало причиной возгорания – предстоит выяснить сотрудникам Госпожнадзора.