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Ночью на парковке ЖК «Весна» загорелись две иномарки
Накануне в районе десяти часов вечера на третьем уровне автопаркинга по улице Умырзая в Казани загорелись два автомобиля. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
«По прибытии пожарных подразделений горел автомобиль BMW X6, а также лакокрасочное покрытие и остекление автомобиля VOYAH», – указали в ведомстве.
Возгорание удалось ликвидировать на площади 9 «квадратов». Пострадавших нет.
По данным ведомства, предварительной причиной пожара стала неисправность систем, узлов и механизмов автомобиля.
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