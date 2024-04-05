Ночью на парковке ЖК «Весна» загорелись две иномарки

Накануне в районе десяти часов вечера на третьем уровне автопаркинга по улице Умырзая в Казани загорелись два автомобиля. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«По прибытии пожарных подразделений горел автомобиль BMW X6, а также лакокрасочное покрытие и остекление автомобиля VOYAH», – указали в ведомстве.

Возгорание удалось ликвидировать на площади 9 «квадратов». Пострадавших нет.

По данным ведомства, предварительной причиной пожара стала неисправность систем, узлов и механизмов автомобиля.