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Ночью на Оренбургском тракте в Казани «Нива» влетела в автомобиль дорожников
Серьезное ДТП произошло этой ночью на Оренбургском тракте в Казани. Об этом «Татар-информу» рассказали в городской Госавтоинспекции.
Выяснилось, что водитель «Нивы» въехал в «КамАЗ», который в это время наносил дорожную разметку. В результате столкновения «Нива» перевернулась.
«38-летнего водителя и 34-летнего пассажира "Нивы" доставили в РКБ», – указали в ведомстве.
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