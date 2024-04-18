Ночью на Оренбургском тракте в Казани «Нива» влетела в автомобиль дорожников

Серьезное ДТП произошло этой ночью на Оренбургском тракте в Казани. Об этом «Татар-информу» рассказали в городской Госавтоинспекции.

Выяснилось, что водитель «Нивы» въехал в «КамАЗ», который в это время наносил дорожную разметку. В результате столкновения «Нива» перевернулась.

Фото: Соцсети

«38-летнего водителя и 34-летнего пассажира "Нивы" доставили в РКБ», – указали в ведомстве.