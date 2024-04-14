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Ночью на Гвардейской в Казани водитель Hyundai устроил массовое ДТП
Сегодня в районе двух часов ночи напротив дома №22 по улице Гвардейская водитель легкового автомобиля Hyundai устроил массовое ДТП.
Как рассказали «Татар-информу» очевидцы произошедшего, мужчина за рулем Hyundai Solaris влетел в две легковушки. Вероятно, водитель не выбрал безопасное расстояние и скорость.
Судя по фото, удар был очень сильным. Легковой автомобиль такси сильно деформирован. У второй легковушки Renault практически полностью смята задняя часть кузова.
На месте работали медики, пострадал водитель Hyundai.
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