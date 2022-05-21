Ночью на Гвардейской в Казани сгорело кафе «Чайхона»
Сообщение о пожаре на складах торговых рядов «Сады» на улице Гвардейская в Казани поступило сегодня в 01.33 на номер вызова пожарной охраны 101, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
На место по первому повышенному рангу вызова прибыли сотрудники ПСЧ №6. К этому моменту из-под кровли здания валил густой дым.
У торговых павильонов пожарных встретил охранник. Он рассказал, что горит кафе «Чайхона». Внутри людей нет, павильон закрыт.
К двум часам ночи пожарным удалось ликвидировать возгорание на площади 30 кв. метров. Пострадавших нет. Сгорела обшивка кафе и мебель внутри.
Предварительно установлено, что причиной пожара могло стать нарушение правил устройств и эксплуатации электрооборудования.