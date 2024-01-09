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Ночью на Фучика в Казани вспыхнула легковушка, никто не пострадал
Накануне в районе восьми часов вечера возле дома №90 по улице Фучика загорелась легковушка.
Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России, загорелся моторный отсек автомобиля «ЗАЗ Шанс». С огнем удалось справиться до прибытия пожарных. Никто не пострадал.
Предполагаемая причина – нарушение правил устройства и эксплуатации транспортного средства.
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