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Ночью ликвидировали 5 украинских беспилотников у Крыма и в Брянской области
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Минувшей ночью российские силы ПВО ликвидировали 5 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.
Дежурными средствами ПВО два беспилотных летательных аппарата были сбиты на территории Брянской области.
Ещё три беспилотника удалось перехватить над акваторией Черного моря недалеко от побережья Республики Крым.
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