Ночью ликвидировали 5 украинских беспилотников у Крыма и в Брянской области

Минувшей ночью российские силы ПВО ликвидировали 5 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.

Дежурными средствами ПВО два беспилотных летательных аппарата были сбиты на территории Брянской области.

Ещё три беспилотника удалось перехватить над акваторией Черного моря недалеко от побережья Республики Крым.

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