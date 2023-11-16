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Руc Тат
СВО 16 ноября 2023 08:22

Ночью ликвидировали 5 украинских беспилотников у Крыма и в Брянской области

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Минувшей ночью российские силы ПВО ликвидировали 5 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.

Дежурными средствами ПВО два беспилотных летательных аппарата были сбиты на территории Брянской области.

Ещё три беспилотника удалось перехватить над акваторией Черного моря недалеко от побережья Республики Крым.

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#спецоперация на Украине
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