Ночью каршеринг вылетел с дороги на проспекте Победы в Казани, трое пострадали

Авария произошла в 3.46 ночи в районе перекрестка улицы Закиева и проспекта Победы. Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе МВД по РТ, по предварительным данным, водитель каршеринга Volkswagen на высокой скорости наехал на препятствие, после чего вылетел с дороги.

В результате аварии трое пассажиров легковушки были госпитализированы, один из них был отпущен домой после оказания медпомощи.

Кроме того, предварительно, водитель автомобиля был пьяным. На него составили административные материалы за нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью, а также за пьяную езду.