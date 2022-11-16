Ночью двое казанцев отравились угарным газом в своей квартире

Минувшей ночью в Казани, в одной из квартир жилого дома на улице Научный Городок, отравились угарным газом 48-летний мужчина и 38-летняя женщина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

У мужчины диагностировали отравление угарным газом средней степени тяжести, он отказался от госпитализации. Женщину же с отравлением тяжелой степени доставили в больницу.

Прокуратура Казани вместе с профильными специалистами выяснит обстоятельства и причины случившегося, а также проверит соблюдение закона об обеспечении безопасности при использовании внутридомового газового оборудования.

После этого будет решаться вопрос о мерах прокурорского реагирования, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.