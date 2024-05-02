Ночью дроны ВСУ атаковали пять российских регионов

В ночь на 2 мая пять российских регионов подверглись атаке украинских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены 12 украинских БпЛА из которых: пять – над территорией Брянской области, один – над территорией Курской области, один – над территорией Белгородской области, два – над территорией Ростовской области и три – над территорией Краснодарского края», – указано в телеграм-канале оборонного ведомства.

В свою очередь губернатор Смоленской области Василий Анохин отметил, что противник предпринял попытку нанесения повреждений объекту гражданской энергетической инфраструктуры. Пострадавших нет. На месте происшествия работают экстренные и правоохранительные службы.