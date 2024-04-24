Ночью четыре региона России подверглись атакам беспилотников ВСУ

Сразу в нескольких регионах России силы ПВО сбили беспилотники ВСУ. Запущенные с территории Украины БПЛА атаковали Курскую, Белгородскую, Воронежскую и Смоленскую области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены восемь украинских БПЛА из которых: три – над территорией Курской области; два – над территорией Белгородской области; два – над территорией Воронежскской области и один – над территорией Смоленской области», – указано в телеграм-канале ведомства.

В Смоленской области после атаки БПЛА произошли пожары на топливо-энергетических объектах. На текущий момент спасательные и правоохранительные службы ликвидируют последствия. Жертв и пострадавших нет, отметил губернатор Василий Анохин.