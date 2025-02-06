Ночью беспилотники Украины атаковали север Астраханской области

Ночью силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Ахтубинский район Астраханской области. В результате никто не пострадал, сообщается в Telegram-канале администрации Ахтубинского района.

«Сегодня ночью ВСУ вновь была предпринята попытка атаковать север Астраханской области. Силовые структуры отработали штатно. Повреждений и пострадавших нет», – говорится в сообщении.

Угроза атаки БПЛА объявлялась в Ахтубинском районе, а также в ЗАТО Знаменск.