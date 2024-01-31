Ночью автоинспекторы Казани устроили погоню за пьяным водителем легковушки

Сегодня ночью на Академика Арбузова пьяный водитель автомобиля «Лада» 12-й модели проигнорировал требование автоинспекторов об остановке и устроил преследование.

Как сообщают в городской Госавтоинспекции, водитель игнорировал требования об остановке, подаваемые звуковыми и световыми специальными сигналами, тем самым создавал угрозу жизни и здоровью горожан.

Через несколько минут после начала погони лихача поймали. За рулем легковушки оказался пьяный 32-летний казанец. Теперь водителю грозит административный арест до пятнадцати суток или штраф в размере 30 тысяч рублей. В свою очередь легковушку отправили на спецстоянку.