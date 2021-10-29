Ночные маки, райские птицы, пласты льда: открылась выставка «За забором» Рината Ахметова

В Галерее современного искусства ГМИИ РТ открылась выставка с необычным названием «За забором»

Фото: Салават Камалетдинов/ИА "Татар-информ"

В Галерее современного искусства Музея ИЗО Татарстана открылась необычная выставка с названием «За забором» — картины-коллажи собраны художником Ринатом Ахметовым на квадратной основе размером метр на метр из элементов старого ржавого железа, нового блестящего металла и посеревшего с годами дерева.

Кроме того, ни одно произведение не имеет названия, но семь из 24 сопровождает QR-код, считав который можно услышать специально написанную к картине мелодию. Соавтором художника по аудиоконтексту к картинам стал звукооператор из Санкт-Петербурга Петр Иванов.

Ночное поле маков, впитавшие блеск бронзовой луны, витееватое древо за узорчатой изгородью, то ли пустыня с растрескавшейся иссохшей землей, то ли северное море, устланное несметным числом многогранных ледяных пластин, — каждое из творений художника настолько же, казалось бы, удивительно незамысловато, насколько гармонично могло быть стать стильным арт-объектом современного интерьера. Все вместе они создали в отведенных под выставку залах «атмосферу покоя, умиротворения, счастья», отметила директор Музея ИЗО РТ Розалия Нургалеева.

Фото: © Салават Камалетдинов/ИА "Татар-информ"

«За забором», к слову, стала продолжением проекта «100 на 100», который мастер декоративно-прикладного жанра выполнял по заказу Госсовета РТ к 100-летию ТАССР. И некоторые работы той выставки до сих пор украшают помещения национального собрания.

Интересно, что декоративно-прикладным искусством Ринат Ахметов увлекся меньше 10 лет назад, в 2012 году. Казанское художественное училище в 1989 году он окончил по специальности «художник-оформитель», затем работал в мастерских Союза художников Республики Татарстан. Но «За забором» — уже вторая персональная выставка подобного жанра, впервые художник представил свои декоративно-прикладные произведения широкой публике в 2017 году. В том же году Ринат Ахметов получил премию имени Баки Урманче.

Фото: © Салават Камалетдинов/ИА "Татар-информ"

Проект Ринат Ахметов «создавал с тихим азартом, скрупулезно подходя к каждой картине», отметил председатель Союза художников РТ Альберт Шиабиев.

«Поколение Рината — поколение, которое пришло в никуда, потому что как раз тогда случилась перестройка. Но Ринат — настоящий джигит. Он не только перенес все изменения, но и создал эти произведения, создал себя как мастера. Можно сказать, что он является родоначальником этого вида искусства у нас в республике. Прикладная вещь — откровенно говоря, товар, а здесь мы видим великолепные произведения с точки зрения творческого потенциала и с точки зрения интереса как товара», — отметила народная художница РТ Фарида Хасьянова.

Фото: © Салават Камалетдинов/ИА "Татар-информ"

Сам Ринат Ахметов, к слову, в беседе с корреспондентом ИА «Татар-информ» обозначить хотя бы приблизительную стоимость одной своей картины из серии «За забором» не смог. Зато сообщил, что в планах для начала сделать выставку гастролирующей, чтобы вывезти ее, например, в Москву и Санкт-Петербург. При этом автор не исключает, что за это время не только не будет распродавать произведения из цикла, но и, возможно, будет пополнять его новыми картинами.

Всем посетителям выставки в Казани, а в их числе оказались и сотрудники Аппарата Президента РТ, и, например, заместитель председателя Комитета Госсовета Республики Татарстан по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Людмила Рыбакова, предлагалось самим дать название экспонируемым картинам проекта «За забором». Ассоциации публики автор собирает в специальный журнал.

«В дальнейшем я подумываю создать каталог картин этого проекта. На одной странице будет показано само произведение, на другой — варианты, которые предлагали посетители выставки для нее, ведь каждый видит свое в любой работе», — признался Ринат Ахметов.

Художник Ринат Ахметов на торжественном открытии выставки «За забором» Фото: © Салават Камалетдинов/ИА "Татар-информ"

Увидеть произведения «За забором» в ГСИ можно будет до 28 ноября.