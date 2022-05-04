Ночные клубы Москвы планируют подключить к городской системе видеонаблюдения

Мэрия Москвы попросит клубы столицы подключиться к городской системе видеонаблюдения, которую могут просматривать правоохранительные органы. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По информации издания, видео с камер будут передавать в городской центр обработки данных и могут использоваться для распознавания лиц.

Ранее к системе подключили камеры в ТЦ, чтобы контролировать соблюдение масочного режима.

«Согласно официальным данным мэрии, сейчас в столице работает 213 тыс. камер видеонаблюдения. Данные из них попадают в ЕЦХД и могут быть использованы для распознавания лиц граждан, доступ к нему имеют в том числе сотрудники МВД», – сказано в материале.

По словам информированного источника, планы подключить к городской системе видеонаблюдения коммерческие компании появились давно. Он отметил, что проект начал развиваться во время пандемии коронавируса в 2020–2021 годах.