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«Ночной велофест» в Казани объединил 4,5 тыс. человек
«Ночной велофест» в Казани объединил 4,5 тыс. человек, среди которых были и жители Москвы, Санкт-Петербурга, Оренбурга, Тюмени, а также соседних городов республики. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
В 2023-м маршрут велофеста приурочили к 10-летию XXVII Всемирной летней Универсиады: участники проехали 17 км от Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма до экстрим-парка «Урам».
По пути следования велосипедисты слушали аудиоэкскурсию: гид рассказывал интересные факты и истории об Универсиаде. Кроме того, были организованы фуд-корт и выступление духовой группы Just Brass.
Организаторы разыграли призы за самый яркий и креативный костюм с атрибутами Универсиады. Более 100 участников участвовали в велозаезде в национальных головных уборах: от тюбетейки до сомбреро.
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