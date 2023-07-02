«Ночной велофест» в Казани объединил 4,5 тыс. человек, среди которых были и жители Москвы, Санкт-Петербурга, Оренбурга, Тюмени, а также соседних городов республики. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В 2023-м маршрут велофеста приурочили к 10-летию XXVII Всемирной летней Универсиады: участники проехали 17 км от Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма до экстрим-парка «Урам».

По пути следования велосипедисты слушали аудиоэкскурсию: гид рассказывал интересные факты и истории об Универсиаде. Кроме того, были организованы фуд-корт и выступление духовой группы Just Brass.

Организаторы разыграли призы за самый яркий и креативный костюм с атрибутами Универсиады. Более 100 участников участвовали в велозаезде в национальных головных уборах: от тюбетейки до сомбреро.