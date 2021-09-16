«Ночной велофест» в Казани будет посвящен году родных языков и народного единства

В ночь с 25 по 26 сентября в Казани состоится «Ночной велофест». Его основной темой станет год родных языков и народного единства. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала директор Комитета по развитию туризма столицы РТ Дарья Санникова.

«Мы будем проезжать мимо консульств, Дома дружбы народов, мечетей, церквей, синагоги. Старт будет дан в 22:00, но гости собираются в 20:00 на Площади Первого Мая. Во время феста будет четыре остановки с различными интерактивными, последней точкой станет Центр семьи „Казан“, где можно будет сделать памятное фото», — отметила спикер.

По ее словам, для участников будут проводить экскурсию по историческим местам города, что позволит по-новому увидеть Казань.

При этом на промежуточных остановках участники смогут попить кофе и подкрепиться. Всего запланировано четыре остановки: сквер имени Карла Фукса, улица Марджани, площадь Тысячелетия и центр семьи «Казан».

При этом Санникова обратила внимание, что на время феста будет перекрыта часть автомобильных дорог, в частности, Ленинская дамба. Точный график появится в ближайшее время на сайте мэрии Казани.