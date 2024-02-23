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Ночной пожар в доме под Агрызом унес жизни двух человек
В Агрызском районе случился смертельный пожар, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
По предварительным данным, в 2.30 загорелся одноэтажный деревянный дом.
В итоге погибли мужчина и женщина, которые находились в здании, хозяина жилища госпитализировали.
На место происшествия выехал районный прокурор Александр Непомнящий. Организована проверка. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.
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