news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Происшествия 23 февраля 2024 08:53

Ночной пожар в доме под Агрызом унес жизни двух человек

Скопировать ссылку

В Агрызском районе случился смертельный пожар, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

По предварительным данным, в 2.30 загорелся одноэтажный деревянный дом.

Фото: © прокуратура РТ

В итоге погибли мужчина и женщина, которые находились в здании, хозяина жилища госпитализировали.

На место происшествия выехал районный прокурор Александр Непомнящий. Организована проверка. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.

#смертельный пожар
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100