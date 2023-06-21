Ночной «Нижнекамскнефтехим» посетили промышленные туристы

Фото: пресс-служба ПАО «Нижнекамскнефтехим»

«Ночь на Нефтехиме» — под таким названием на нижнекамском предприятии СИБУРа 20 июня прошла ночная экскурсия. Она была посвящена Дню молодежи. Знакомство с деятельностью «Нижнекамскнефтехима» в ночное время проходит третий год подряд. Во время посещения гости смогли своими глазами увидеть непрерывный производственный процесс, а также получить ответы на вопросы от специалистов предприятия.

В этот раз участниками необычной экскурсии стали более двух десятков человек — представители промышленных предприятий и творческих профессий, работники образования и сферы обслуживания, предприниматели, студенты. Среди желающих окунуться в производственную атмосферу оказались жители не только Нижнекамска, но и соседних Набережных Челнов. Обзорная поездка проходила на новом экологичном автобусе. Он работает на природном газе — наиболее экологичном виде топлива. Метан нетоксичен и безопасен для здоровья человека, не имеет запаха, легче воздуха и в разы экологичнее продуктов нефтяной промышленности. 108 таких автобусов доставляют работников предприятия на работу и обратно.

Фото: © пресс-служба ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Участники визита побывали на Центральной газофракционирующей установке (ЦГФУ), с которой начался отсчет истории и развития «Нижнекамскнефтехима». Именно здесь 31 июля 1967 года была получена первая продукция. Гостям рассказали, что на ЦГФУ перерабатывают широкую гамму углеводородных фракций, которые являются сырьем для выпуска пластиков, различных видов каучуков и другой нефтехимической продукции.

На примере факельной установки завода пластиков экскурсанты узнали, что если на производстве горит факел, то, значит, предприятие работает в штатном режиме. Никакой угрозы для жизни и здоровью людей он не представляет.

«Я участвовала в ночной экскурсии в прошлом году. Но решила еще и в этот раз побывать на предприятии — оно настолько масштабное, я могу получить еще больше нужной и интересной информации. Меня, в частности, интересовали экологически вопросы — мы все живем здесь, и полезно знать, как город и предприятие взаимодействуют в этой сфере», — заметила участница поездки Марина Салахова.

Фото: пресс-служба ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Участники экскурсии побывали на заводе пластиков, посмотрели, как получают гранулы полистирола, и даже подержали их в руках. Полистирол применяют для создания одноразовой посуды, упаковки, тары, игрушек, канцелярских товаров, медицинских изделий. строительных материалов и многого другого.

Завершающей точкой визита стала площадка нового производства галобутиловых каучуков мощностью до 200 тыс. тонн в год (ГБК-200). Этот вид каучуков необходим для производства экологичных бескамерных шин. За счет повышенных параметров газонепроницаемости и сопротивления деформациям и разрывам они являются более экологичными и экономичными. Использование таких шин сокращает расход топлива, поэтому спрос на них с каждым годом растет во всем мире.

Фасады зданий нового производства украшают муралы, погружающие наблюдателей в мир нефтехимии.

Фото: пресс-служба ПАО «Нижнекамскнефтехим»

«Я работал на предприятии много лет назад и сегодня убедился, какие глобальные изменения произошли за это время. Процессы стали более автоматизированы. Еще хочу отметить, что и в социальной сфере много новшеств, то как сотрудники предприятия теперь добираются не в душных и переполненных автобусах, а в очень комфортных условиях. Это здорово», — отметил участник экскурсии Александр Гусляков.

Посещение предприятия прошло в свете прожекторов, которые освещают производственные объекты. Благодаря этому гости смогли полюбоваться красотой предприятия в ночное время.

«Очень хорошо, что жители Нижнекамска и соседнего города — Набережных Челнов интересуются работой „Нижнекамскнефтехима“. Это свидетельствует о причастности людей к работе промышленности. Нам важно получение обратной связи, мнения от горожан. Отрадно, что полученная обратная связь говорит о позитивном восприятии деятельности нижнекамского предприятия СИБУРа», — прокомментировал событие старший энергоменеджер «Нижнекамскнефтехима» Ильяс Мисбахов.