Ночевал в мечетях или в палатке: журналист Фаиль Гимадов совершил велопробег по Турции

Два года назад Фаиль Гимадов на велосипеде проехал от Казани до Уфы. После поездки он признался в интервью «Татар-информу», что мечтает совершить велопутешествие по татарским деревням Турции, познакомиться с соплеменниками. Мечта сбылась – в октябре прошлого года Фаиль полетел в эту страну, взяв с собой двухколесного друга.

«На велосипеде я с детства, – рассказывает он. – Кажется, первый велосипед у меня появился еще в 1 классе. Такой, что педали крутишь, просунув ногу под раму. В школу в соседнем селе в 3-4 км от нас ездил на велике. После этого уже практически не расставался с велосипедом. Это мое хобби. На велосипеде я наездил больше, чем на своем авто. Даже на работу привык добираться на велосипеде. Машина используется больше для поездок на дачу.

На велосипеде ты как птица – полная свобода! Никаких тебе светофоров, пробок, парковку искать не надо. Ты никому не мешаешь – тебе никто не мешает. Я считаю, что нет ничего лучше велосипеда.

Увидеть татарские деревни в Турции я мечтал давно. Наконец, эта мечта тоже сбылась. В октябре решился на эту поездку. Конечно, готовиться начал задолго до этого. Смотрел в интернете видео от велопутешественников, прикупил все необходимое, постарался предугадать все риски и возможные нештатные ситуации. Физически я был уже подготовлен. Как только почувствовал, что готов и морально, собрался в путь.

Не могу сказать, что очень переживал или боялся. Положился на Аллаха и поехал. В то же время разных ситуаций во время путешествия было предостаточно.

Из Казани полетел на самолете в Анталью. Посмотрел Стамбул, Анкару, Конью, Эскишехир. Затем перешел к основной части поездки – разложил свой маленький складной велосипед и, оседлав его, отправился в велопутешествие по татарским деревням. И именно на этой части пути меня поджидали разные небольшие испытания.

Например, у моего велосипеда спустило колесо. Можно сказать, что впервые, потому что за все годы передвижения по Казани такого у меня не было. А здесь – вот, пожалуйста! Причина – состояние дорог в Турции. Обочина там довольно грязная. Во-первых, она вся усеяна семенами какого-то растения, с острыми иголками, как ежики. И эти семена запросто могут проткнуть резину. Такая неприятность, причем, случилось со мной дважды – в другой раз в колесо воткнулась железная проволока. Сами турки знают, что обочина замусоренная, поэтому на свои велосипеды ставят специальные колеса с особо прочными камерами. Но об этом я узнал позже.

Мои попытки накачать камеру потерпели неудачу, воздуха хватало буквально на несколько минут. Поэтому пришлось целый день толкать велосипед. В надежде, что скоро по дороге встречу магазин, чтобы поставить новую камеру.

Но и купить ее оказалось непросто. Захожу в магазин и говорю продавцу: “Мне нужна камера”. Но продавец отвечает, что он не продает камеры. Хотя я точно знаю, что они у него есть. С большим трудом мы все-таки с ним, наконец, объяснились. Когда я показал на свой велосипед, он догадался, что именно мне нужно. Оказалось, камеры у них называются совсем по-другому: “ластик”. А точнее, “ич ластик”. Это слово я запомнил навсегда! Камеру мне не только продали, но и сами же поменяли. А владелец магазина оказался татарином по имени Бакый. Мы с ним хорошо поболтали, посмеялись, на прощание он мне по-братски пожал руку.

Вообще я убедился, что турки действительно народ очень отзывчивый, открытый, гостеприимный. Всегда готовы помочь. В дни моего велопутешествия погода стояла жаркая, сухая. Кожа на лице обгорает, быстро устаешь, мучает жажда. Когда у дороги встречались ларьки с арбузами, дынями, фруктами, я подходил к ребятам, просил у них холодной воды. Ни разу мне не отказали. У них стоят холодильники, и они оттуда приносили мне ледяной воды. Я не видел, чтобы хоть кто-то сомневался или не желал этого делать. Вроде бы не такое уж большое дело – но все равно приятно. Люди действительно всегда готовы прийти на помощь.

Как-то я попал под дождь. Собирался заехать к знакомому, который уже давно живет в Турции. Он позвал меня к себе в гости, я должен был у него переночевать. Смотрю в навигаторе – еще ехать и ехать. А дождь становится все сильнее. Тут по дороге меня догнал автомобиль, остановился возле меня. Водитель мой велосипед сложил и убрал в багажник. Пригласил меня сесть в машину, сказал, что довезет. Мне было неудобно принять такую помощь, попросил его довезти часть пути, а дальше, мол, доберусь уже сам. Но этот человек довез меня до дома моего друга. Денег не взял.

В одиночном путешествии по незнакомой стране все равно на душе есть тревога – мало ли в какие ситуации попадешь. Тем более и политически сейчас не все стабильно. Но стоило понять, насколько гостеприимные, добрые, общительные и открытые люди здесь живут, места для тревоги совсем не осталось. В Стамбуле, например, меня остановил полицейский. Начал расспрашивать, откуда я, с какой целью приехал. Я рассказал, что приехал из Татарстана, путешествую на велосипеде. Полицейский стал интересоваться, есть ли у меня место для ночевки, для проживания. В его вопросах чувствовалась искренняя забота. Проводил с пожеланиями удачной поездки.

А еще в один из дней у меня стал капризничать телефон. А без навигатора и карты мне никак. Я увидел группу полицейских, подошел, попросил помочь. Тоже спросили, откуда я, сказал, что из Татарстана. Они без промедления помогли в моем вопросе. Если в России еще чувствуется некоторое настороженное отношение к иностранцам, то в Турции такого нет, они открыты и без всяких сомнений протягивают руку помощи.

Еще один случай. Во время одного из привалов я купил дыню, решил перекусить и отдохнуть. Остановился в тени большого здания. Дыню разрезал пополам, одну половину отложил, начал есть другую. Тут из здания вышел человек, и направился в мою сторону. Я протянул ему вторую половину своей дыни. А он сам меня пригласил в это здание. Оказалось, что это завод, а мой новый знакомый – управляющий этого завода. Мы с ним пообщались, он угостил меня, путника, чаем.

Перед поездкой я собирался взять с собой примерно 20-30 тысяч рублей, но родственники и близкие стали уговаривать взять больше, потому что считали, что этих денег не хватит. В итоге я взял 50 тысяч. И почти всю эту сумму я привез обратно. Расходы были совсем небольшие. Питался в основном фруктами – арбузами, дынями, они продаются везде у автомобильных дорог. Тут же растут яблони – можно взять и перекусить яблоком. Я брал яблоки, помидоры. Поэтому деньги я потратил практически только на билеты. И на подарки родным и близким. Пару раз пришлось сесть в автобус и поезд. Таким образом, больших расходов моя поездка не потребовала.

Ночевал я в придорожных мечетях или ставил свою палатку. Мечети в Турции на каждом шагу. Все они открыты, всегда можно найти место для ночевки. Если у тебя не завышенные требования к чистоте и комфорту, переночевать в довольно сносных условиях вполне возможно. Я могу устроиться на ночь в любом более-менее удобном месте, поэтому проблем с ночевкой не возникало.

Всю поездку я настраивался на лучшее, молитвами просил у Бога защиты и чтобы мне повстречались только хорошие люди. Говорят, молитвы путника сбываются. Дорога получилась очень удачной, на всем ее протяжении мне попадались самые хорошие и доброжелательные люди. Поэтому если кто-то хочет ехать, но сомневается, я советую не бояться. Я сам все время смотрю видео о велопутешествиях разных блогеров и вижу, что они проходят сотни километров, бывают в довольно опасных местах, даже там, где идут военные конфликты, – и у них все получается.

Многие велосипедисты сталкивались с таким явлением, как агрессивная реакция собак, особенно по ночам. Собака может побежать за тобой, попытаться напасть. В Турцию я взял с собой специальное приспособление, отпугивающее собак с помощью ультразвука. Человек его не слышит, а собакам оно внушает страх. Перед поездкой я заказал это приспособление в интернете, но в Турции оно ни разу не пригодилось. Собаки на моем пути попадались, но никакой агрессии в мою сторону не проявили. Кроме этого, я заказал для этого тура устройство, которое заряжает телефон от солнечной энергии. Такая штука в поездке оказалась очень полезной.

А теперь о главной цели моей поездки. Посетить татарские деревни Турции, увидеть их жителей, познакомиться с соплеменниками – это была моя мечта. Мне хотелось своими глазами увидеть, как они живут, услышать их речь. Мне удалось побывать в двух татарских деревнях – Богруделик и Османие. Я стучался в дома, заходил и знакомился с людьми. Деревню Богруделик основали сибирские татары, а Османие – татары казанские.

В Османие зашел в мечеть, построенную татарами, прочитал намаз. Познакомился с имамом, он позвал меня к себе. Живут очень скромно, воспитывают троих детей. Имам предлагал остаться на ночь, но я отказался, чтобы не доставлять хозяину лишних хлопот. Переночевал в мечети. Я увидел здесь настоящее гостеприимство – несмотря на то, что семья многодетная и лишней еды в доме нет, они угостили обедом и чаем, в своем тесном для большой семьи жилище нашли место для гостя. Это было удивительно.

В Османие одна из татарских семей приняла меня, как своего родного сына. Накрыли стол, мы тепло посидели, поговорили. Своим укладом жизни, манерой говорить, простотой в общении Мунавар апа и Нурсурат абый напомнили татар в наших татарских деревнях. И даже любимый татарами тыквенный пирог – кабак бэлеше был у них на столе.

Не спеша мы обговорили разные темы. Я почувствовал в их интонациях тоску по родине предков. Какая-то светлая грусть, тяга к родной земле были в их словах. Нурсурат абый напел татарские песни – задевая самые тонкие струны души.

Старшее поколение татар не забывает своих корней, откуда их род. И говорят на татарском. А молодежь – как у нас, родной язык едва знают и не разговаривают на нем. По сути, они уже стали турками. Во всех татарских семьях, где я был, из телевизора звучала турецкая речь. Я сам, настроив на телефоне, смотрел татарское телевидение. В деревнях, как и у нас, мало молодежи. Жить в сельской местности они не хотят. Хотя причина у них другая – если в Татарстане больше из-за нехватки работы, то здесь я бы не сказал, что на селе нечем заняться. Земледелие в Турции процветает. На полях выращивают кукурузу, подсолнух, арбузы и дыни. Довольно много фермеров. Занимаются животноводством, очень много коз. Из козьего молока изготавливают самые разные молочные продукты. Сельское хозяйство технически хорошо оснащено. Много комбайнов, тракторов. Сады и огороды ухоженные, аккуратные, богаты плодами.

Достаток у семей разный. Есть и такие, кто живет предельно скромно, есть и богатые. Какой-то всеобщей нищеты нет, но и супербогатыми эти деревни не назовешь. Живут, как и везде, по-разному. Людей беспокоят те же проблемы, что и у нас. Жители татарских деревень в Турции переживают из-за роста цен, политики, ассимиляции детей и внуков, ухода татарского языка из употребления, старения и вымирания деревень.

Что касается религии, то и в этом плане у них схожая ситуация. В деревне Богруделик я застал праздник Мавлид. Много татар собралось на праздничную трапезу, вместе послушали Коран, совершили намаз. А в мечети в селе Османие я читал намаз в одиночестве. Мне сказали, что лишь по пятницам приходит несколько человек.

Если подвести итог, то свою поездку по татарским деревням Турции я оцениваю как увлекательную и богатую на эмоции. Она придала мне духовных сил, подарила множество впечатлений. Каждая поездка приятна по-своему. Эта принесла удовольствие тем, что я встретил людей открытых и добрых. Даже те небольшие проблемы, возникшие по дороге, придали поездке лишь небольшой остроты. Поиск решения этих проблем – само по себе какое-то удовольствие. А самые яркие впечатления, конечно же, от общения с моими соплеменниками. Это была моя мечта. И я доволен – дошел до своей цели

Из этого путешествия я приехал с новой мечтой. Теперь хочу организовать велотур по следам татарских эмигрантов в Турции с участием историков, предпринимателей, журналистов и всех тех, кто интересуется этой темой. Мечтаю собрать единомышленников в Татарстане и совершить такую поездку».

Фотографии Фаиля Гимадова

Регина Габдрахманова, intertat.tatar; перевод с татарского