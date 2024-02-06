«Ночь вознесения»: как следует мусульманам Татарстана провести Ми‘радж?

Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Когда наступает Священная ночь

Благословенный месяц Раджаб завершается одной из священных для всех мусульман датой – ночью Исра ва Ми‘радж.



Ми‘радж наступает после захода солнца 26-го числа месяца Раджаб, в переводе на григорианский календарь (по милади) эта дата в 2024 году приходится на ночь с 6 на 7 февраля.

Что означает ночь Ми‘раджа

В эту благословенную ночь Ми‘радж произошло сразу два чуда с Пророком Мухаммадом ﷺ : в одно мгновение он перенесся из Мекки в Иерусалим, после чего был вознесён на 7 небес. В ночь Ми‘радж Всевышний возложил на мусульман обязательство совершать пятикратный намаз, каждый из которых вознаграждается в десятикратном размере, и подарил заступничество Пророка ﷺ в Судный день.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Слово «Аль-Исра» (араб. إِسْرَاءٌ) образовано от глагола «Асро» (араб. أَسْرَى), который означает «переносить», «идти» или «путешествовать ночью». В терминологии это слово переводится как «ночное путешествие Посланника Аллаха из Мекки в Кудс (Иерусалим)», которое произошло в ночь с 26-го на 27-е число месяца Раджаб.

В Коране об этом сказано:

«Пречист Тот, Кто перенес ночью Своего раба, чтобы показать ему некоторые из Наших знамений, из Заповедной мечети в мечеть аль-Акса, окрестностям которой Мы даровали благословение. Воистину, Он — Слышащий, Видящий». {17:1}

В переводе с арабского слово «Ми‘радж» (араб. مِعْرَاجٌ) означает «вознесение». Оно является производным от глагола «‘араджа» (араб. عَرَجَ), что означает «восходить, подниматься». Под событием Ми‘радж мы понимаем путешествие Мухаммада ﷺ, вознесшегося через семь небес ко Всевышнему.

Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Как мусульманам стоит встретить ночь Ми‘радж

Благословенную ночь, которая наступит после захода солнца 6 февраля, мусульманам следует посвятить:

• Чтению Священного Корана, в том числе 17-й суре «Исра»

• Произношению салаватов (благословение Пророку) и зикров (поминанию Всевышнего)

• Совершению покаяния, мольбе о прощении грехов и наставлении на истинный путь

• Выполнению дополнительных (нафль) молитв или восполнению пропущенных намазов

• Милостыне (садака), помощи нуждающимся и иным добрым делам

В этот день имамы в мечетях посвящают проповеди истории Перемещения и Вознесения Посланника Аллаха и достоинствам этой Благословенной ночи.

Как произошло перемещение и вознесение?

В сопровождении ангела Джабраила Пророк ﷺ был перенесен душою и телом из Мекки в Иерусалим на белом животном по имени Бурак (в истории оно описывается как животное размером меньше лошади, но крупнее осла, способное за один скачок преодолевать огромные расстояния). В мечети Аль-Акса в качестве имама Мухаммад ﷺ совершил молитву вместе со всеми пророками и посланниками Аллаха, жившими многие века назад и уже ушедшими из земной жизни.

* Расстояние между Каабой в Мекке и Аль-Акса в Иерусалиме составляет около 1200 километров

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Что произошло на семи небесах?

После совершения молитвы Мухаммад ﷺ с ангелом Джабраилом вознесся на 7 небес, на каждом из которых был представлен Пророкам и Посланникам, ниспосланным до него, увидел небесную Каабу, а также Рай и Ад и многое другое.



Представ перед Всевышним, Посланник Аллаха поприветствовал Его словами «Аттахията», который мусульмане читают в каждом своем намазе: «Все приветствия, благословения, молитвы и хорошие деяния – Всевышнему Аллаху» (Аттахияту лиЛляхи уа-ссатауату уа-ттайибату).



На что Аллах ответил ему: «Мир тебе, о Пророк, блага Аллаха и Его Милость» (Ассаляму алейка йа айюха Ннабию уа РахматуЛлахи уа Баракятух).



Тогда Пророк ﷺ пожелал, чтобы приветствие (салям) охватило всех пророков и праведных людей, и он сказал: «Да благословит Аллах нас и всех праведных рабов Аллаха» (Ассаляму галяйна ва галя гыйбадилляхи ссалихин).



После чего все обитатели небес (ангелы) произнесли слова свидетельства (шаhаду): «Свидетельствую, что нет Бога помимо Аллаха и что Мухаммад Его раб и посланник» (Ашхаду алля Илаха илляЛлах ва ашахаду анна Мухаммадан габдуху ус расулюху).



Именно тогда мусульманам была вменена обязательная молитва, но изначальное количество ежедневных намазов равнялось 50. Посланник Аллаха несколько раз просил Аллаха облегчить молитву для своей уммы, после чего их количество было сокращено до пяти обязательных, за каждый из которых будет десятикратное воздаяние.



Исра ва Ми‘радж стали испытанием для мусульман, но стойкие в своей вере не отвернулись от Посланника Аллаха после рассказа об этих событиях, а только укрепились в своей вере. Не уверовавшие во Всевышнего еще больше утвердились в своем неверии, а слабые в вере впали в сомнения. Решив разоблачить его, люди потребовали описать храм в Иерусалиме. Но Всевышний представил храм перед Пророком, и он деталь за деталью начал его описывать. Ничего из услышанного мекканцы не смогли опровергнуть или оспорить.

Материал подготовила Айгуль Ахмадишина