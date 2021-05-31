«Ночь в музее Свияжска» посетили почти 3 тыс. человек

Масштабное мероприятие «Ночь в музее Свияжска», которое состоялось в минувшие выходные на острове-граде, посетили почти 3 тыс. человек. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

«Только за время проведения мероприятия с 16.00 до 22.00 остров-град принял 2 977 человек. Несмотря на ремонтные работы на трассе М7 и субботнюю пробку, гости добрались в Свияжск, чтобы поучаствовать в насыщенной программе, насчитывавшей более 30 мероприятий», — отметил источник.

Гости события съели более тысячи фирменных свияжских оладушек и 80 литров крапивного супа.

Помимо вкусных угощений, для гостей в этот вечер «ожили» экспонаты и прозвучала музыка в исполнении лауреатов конкурсов и фестивалей фонда «Sforzando». Посетители острова увидели программу «Маленькие балетные истории», которую представили ученики детской хореографической школы «Русский балет». На Успенской площади классические и джазовые композиции, а также собственные импровизации исполнил пианист Ильсур Вельгас.

Во дворе Музея истории Свияжска студенты 2-го русского драматического курса Казанского театрального училища показали проникновенный пластико-поэтический спектакль «Хаим» по произведениям художника Хаима Сутина.

На территории комплекса «Ленивый торжок» развернулись площадки исторической реконструкции разных эпох, мастерские ремесленников, ярмарка, лучно-арбалетный и метательный тир. Здесь же прошли мастер-классы по народным танцам, а для самых смелых — богатырские игры.

Кульминацией праздника стал концерт под открытым небом: выступления этногруппы «Страннiки» из Пензы, казанской команды Random Reel, камерного оркестра «Ренессанс» и играющей в стиле фолк-рок группы «Медвежий угол». Завершилась «Ночь в музее Свияжска» красочным огненным шоу театра огня «Дженази».

Праздник организовали государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник «Остров-град Свияжск» и ассоциация «Центр исторического фехтования и реконструкции „Ленивый Торжок“».



Фотографии предоставлены музеем-заповедником.