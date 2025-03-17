Ночь Предопределения: когда она наступит и как ее провести

Совсем скоро наступит самая важная ночь в году для мусульман – Ночь Предопределения, когда Аллах воздает людям за их деяния и прощает грехи тем, кто покаялся. О том, как обнаружить ее в последнюю декаду Рамадана и как провести, читайте в материале «Миллиард.Татар».





Фото: © «Татар-информ»

Аллах прощает все грехи тому, кто проведет эту ночь в поклонении

В переводе с арабского языка «Ляйлятуль-Кадр» означает «ночь предопределения, могущества, величия» или «почета». По-татарски ее называют «Кадер кичәсе/Кадер киче». Это ночь, во время которой Аллах прощает все грехи тому, кто проведет ее наилучшим образом, то есть в поклонении. Именно в Ночь Предопределения человечеству был ниспослан Коран. Об этом говорится в 97-й суре «Аль-Кадр»:

«Поистине, Мы ниспослали его (Коран) в Ночь Предопределения! А что даст тебе знать, что такое Ночь предопределения? Ночь Предопределения лучше тысячи месяцев. Нисходят ангелы и дух (Джибрииль) в ней с дозволения Господа их для всяких Его повелений. Она – мир до восхода зари».

Согласно хадисам, любые благие дела в эту ночь, даже самые незначительные, будут равны по воздаянию Всевышнего тем, что совершались на протяжении тысячи месяцев. И тот, кто проведет ее в поклонении, заслужит такого же благословения и награды, как если бы непрерывно молился на протяжении 83 лет и 4 месяцев. В эту ночь в судьбы людей вносятся изменения, а Всевышний отвечает на мольбы просящего.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Признаки Ночи Предопределения

Точная дата наступления Ночи Предопределения никогда не сообщалась даже пророком Мухаммадом, но в хадисе о ней говорится так: «Ждите (наступления) Ночи Предопределения в одну из десяти последних нечетных (ночей) Рамадана». То есть найти ее можно в последнюю декаду месяца Рамадан, а именно в нечетные числа – 21-е, 23-е, 25-е, 27-е и 29-е. Последняя декада священного месяца мусульман наступает в Татарстане уже 20 марта.

Помимо этого указания есть и характерные признаки наступления Ночи Предопределения:

1) Ночь будет спокойной и без осадков, небо будет безоблачным.

2) Она будет не жаркой и не холодной для местного климата.

3) В ночи можно заметить блеск или сияние.

4) Ясное небо и яркая луна.

5) Звезды не падают.

6) Утром солнце взойдет без лучей, диском мягко-красного цвета.

Также к признакам относят то, что верующие ощущают в эту ночь особое спокойствие и благодать.

В том, что точная дата ночи Аль-Кадр неизвестна, заключена особая мудрость. Если бы все знали, на какой именно день она выпадает, люди бы ленились и пренебрегали совершением поклонения и благих дел в другие дни. Но мусульмане по всему миру с особым усердием совершают их на протяжении многих ночей в ожидании «той самой».

Фото: © «Татар-информ»

Как провести Ляйлятуль-Кадр

Ночь следует провести в совершении поклонения:

• Чтение дополнительного (нафиль) намаза (тауба намаз, тахаджуд, шукр намаз).

• Чтение или изучение Корана.

• Садака.

• Совершение покаяния.

• Дуа – мольба к Всевышнему.

• Чтение зикров – поминаний Аллаха.

В эту ночь стоит отпустить все свои обиды, наладить отношения с родственниками, оказать помощь ближнему и совершить как можно больше благих дел.

В другом хадисе сказано: «Тому, кто проведет в молитве Ночь Предопределения с верой и надеждой на награду Аллаха, простятся его прежние грехи».

Со слов жены пророка Мухаммада Айши передается: «Я спросила: «О Посланник Аллаха! Как я должна молиться в Ляйлятуль-Кадр?». Он (мир ему и благословение Аллаха) ответил: «Вы должны читать следующее дуа: Аллахумма иннака `aфуввун тухиббул-`афуа, фа`фу`анни (Аллах, ты прощающий, и прости же меня)».



Фото: © «Татар-информ»

Дуа для чтения в эту ночь

1) Транскрипция: «Аллахумма, иннака афуввун каримун, тухиббуль-афва, фафу анни».

Перевод: «О Аллах, поистине, Ты Прощающий, Ты любишь прощать, так прости же меня!».



2) Транскрипция: «Раббана иннана аманна, фагфир ляна, зунубана ва-кынаа азабан-нар».

Перевод: «Господь наш! Воистину, мы уверовали. Прости же нам наши грехи и защити нас от мучений в Огне».



3) Транскрипция: «Аллахумма анта Раббии ля иляха илля ант. Халяктании ва энээ габдук ва энэ галя гахдикэ мэстатогту. Агузу бикя мин шэрри мэ санагту. Абу у ляка бинигматикя галяййа ва абу у бизэнбии. Игьфир лии, фа иннаху ля ягфируз-зунубэ илля ант».

Перевод: «Мой Аллах! Ты мой Господь. Нет божества кроме Тебя достойного поклонения. Ты меня создал. Я твой раб. И стараюсь по мере сил своих сдержать клятву о покорности и верности Тебе. Я прибегаю к Тебе от зла содеянных мной ошибок и грехов. Благодарю Тебя за все блага, дарованные Тобой, и прошу простить грехи мои. Даруй мне прощение, ибо нет никого, кроме Тебя, прощающего грехи».

Зикры для чтения

Есть несколько самых простых для запоминания зикров, которые можно читать и в эту ночь, и в Ночь Бараат:

1. СубханАллах (Слава Аллаху), АльхамдулиЛлях (Хвала Аллаху), АллахуАкбар (Аллах Велик) – эти три можно читать по 33 раза поочередно;

2. Ля Иляха илляЛлах («Нет Бога кроме Аллаха»);

3. АстагфируЛлах («Прошу прощения у Аллаха»);

4. Ля хауля ва ля куввата илля биЛлях («Нет силы и могущества ни у кого, кроме Аллаха»).

«Миллиард.Татар»